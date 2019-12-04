Çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma Derneği (NAK), AKUT Arama Kurtarma Derneği, İHH Arama Kurtarma ve Bursa Arama Kurtarma Derneği (BAKUT) ekiplerinden oluşan 178 kişi katılıyor.

Herhangi bir ize rastlanmadı

Bölgede 55 saattir devam eden çalışmalarda Mert Alpaslan ve Efe Sarp'a ait herhangi bir iz ya da bulguya rastlanmadı. Kaybolan amatör dağcıların İstanbul'dan geldikleri ve Uludağ Jandarma Karakolu'nun önüne park ettikleri 34 SK 2280 plakalı otomobil, İstanbul'dan getirilen yedek anahtarla açıldı.

Araçtaki incelemede de kaybolan kişilerin rotasıyla ilgili herhangi bir bulguya rastlanılmadı.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında Alpaslan ve arkadaşı Sarp'a ait olduğu iddia edilen bir kafa ışığı bulundu. Ancak ışığın arama ekiplerine ait olduğu, kaybolan amatör dağcılarla bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Bölgede yoğun kar yağışı etkili oluyor. Ancak ekipler olumsuz hava koşullarının çalışmaları güçleştirmesine rağmen gece boyu çalışmalarını sürdürdü. Ekipler birbirini dinlendirerek çalışmalara devam ediyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA