Sakarya'da villalardan televizyon çalan 3 kişi tutuklandı04 Aralık 2019 Çarşamba 09:23 - Son Güncelleme 04 Aralık 2019 Çarşamba 09:24
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, villalardan televizyon çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Dibektaş Mahallesi'nde bulunan iki villadan televizyon çalındığı ihbarı üzerine Sapanca Jandarma asayiş ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen E.A, M.D. ve Y.E, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinde suçlarını kabul ederek, çalıntı malları sattıkları yerlerin adreslerini verdi. Ekipler, belirtilen adrese gidip çalıntı televizyonları alarak sahiplerine teslim etti.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA