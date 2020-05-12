Haber Giriş: Kaynak: AA
Uludağ'da domuz tuzağına yakalanan ayı kurtarıldı
Uludağ'ın eteklerinde bir ayı, domuzlar için hazırlanan tuzağa yakalandı. Kurtarılan ayı doğal yaşam ortamına bırakıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan vatandaşlar, bir ayının ormanlık alanda tuzağa yakalandığını fark etti.
Vatandaşların haber vermesi üzerine söz konusu bölgeye Doğancı Jandarma Komutanlığı, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler, 1,5 kilometrelik yamacı tırmanarak yaralı ayıya ulaştı. Tuzaktaki ayı, Veteriner Hekim Azizcan Sezer tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltıldı.
Tuzaktan kurtarılan ve yaralı ayağı tedavi edilen 4 yaşlarındaki ayı, gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından doğal hayat ortamına bırakıldı.
Etiketler: domuz tuzağına yakalanan ayı bursa uludağSon Güncelleme: 12 Mayıs 2020 Salı 14:54
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