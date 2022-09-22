Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ’a mevsimin ilk karı yağdı. Saat 12.00 sıralarında başlayan kar yağışı, sadece 5 dakika sürdü.

Hava sıcaklığının en yüksek 1, en düşük ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Uludağ’da kar yağışının bugün ve yarın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, Uludağ’da hava sıcaklığı hafta sonu mevsim normallerine dönecek.

Sağanak etkili oluyor

Kentte sabah saatlerinden itibaren bulutlu hava öğle saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı mekanlara sığındı. Bazı vatandaşlar yağmurdan korunmak için başlarına karton kutu geçirdi.