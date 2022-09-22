İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatı yapan bir kişiyi takibe aldı. Çalışmalar sonucunda şüphelinin Küçükçekmece'de bir iş yerini depo olarak kullandığı belirlendi.

Depoya operasyon düzenleyen narkotik polisi, şüphelinin satışa sunmak üzere çok sayıda saklama kabı paketlediğini gördü. Paketleri açan polis, saklama kaplarının ahşap kapaklarının ağırlığından şüphelendi.

Ahşap kapakları kıran polis, kapağın içine zulalanmış afyon sakızını fark etti. Bunun üzerine bütün saklama kaplarının kapaklarını kıran ekipler, toplam 73 kilo 550 gram afyon sakızı ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.