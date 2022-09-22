Eskil ilçesi Böget Köyünde oturan Naim D., arkadaşları İbrahim K. ve Mehmet D. ile birlikte Tuz Gölü’nde 40'ı yavru, 47 flamingo yakaladı.

Naim D., flamingoları ayaklarını ve gagalarını bağlayıp koli içinde yolcu otobüsünün bagajında satmak için Mersin´in Erdemli ilçesine gönderdi. Koliler, belirtilen adrese indirildi.

Kolilerden gelen sesleri duyan çevredekiler durumdan şüphelenip zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, kolileri açtığında içinde flamingo olduğunu gördü.

Ardından Erdemli Doğu Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi.

425 bin lira para cezası uygulandı

Ekipler yaptığı incelemede 4'ü yetişkin, 26 flamingonun nefessiz kalıp öldüğünü saptadı. Diğer flamingolar ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından Silifke Göksu Deltası'na bırakıldı.

Şüpheliler ve otobüs şoförüne toplam 425 bin lira para cezası uygulandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.