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Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bırakıldı
Koronavirüs tedbirleri nedeniyle ziyarete kapatılan Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bırakıldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan alanlarda yaban hayatını desteklemeye devam edildiği bilgisi yer aldı.
Paylaşımda, "Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bırakıldı ve görüntüler fotokapanlarımız tarafından kaydedildi" denildi.
Etiketler: yaban hayatı Uludağ Milli Parkı koronavirüs tedbirleriSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 22:38
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