Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da nöbetçi eczane sayısı 2 katına çıkarılacak
[Fotoğraf: Getty]
Ankara Eczacı Odası, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında nöbetçi eczanelerin hizmet vermesi kararının alındığını açıkladı.
Ankara Eczacı Odası, İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Valiliği ile yapılan görüşmeler doğrultusunda, yarın 10.00-18.00 saatleri arasında nöbetçi eczane sayısının 2 katına çıkarılacağı kararını açıkladı.
Saat 18.00'den sonra ise normal zamandaki nöbetçi eczanelerin nöbetlerine devam edeceği belirtildi.
Açıklamada, pazar günü ise sadece nöbetçi eczanelerin hizmet vereceği vurgulandı.
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