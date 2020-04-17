Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ankara'da, özel bir merkezde bugün saat 17.00 sularında yangın çıktığı belirtildi.

Görevli personelin ivedi şekilde itfaiye ile iletişime geçerek yangının kontrol altına alınmasını sağladığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamış ve yaşlılarımızın hayati tehlikesi yoktur. Kuruluş sakinlerimizin ve personelimizin genel sağlık durumu iyidir. Söz konusu merkez 41 yaşlımıza hizmet sunmaktadır. 6 yaşlımız talepleri üzerine ailelerine teslim edilmiş, 10 yaşlımız ise kronik tedavi ihtiyaçları sebebiyle hastaneye sevk edilmiştir. 25 büyüğümüz de Bakanlığımıza bağlı bir izolasyon kuruluşumuzda misafir edilecektir."