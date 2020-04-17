Doç. Dr. Gizem Doğanay ve Doç. Dr. Levent Doğanay, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi İleri Düzey Genetik Analiz Laboratuvarı'na hayat veren iki

akademisyen.

Doğanay çifti, kanser hastalarının genetik taraması için kullanılan bu laboratuvarın bir bölümünü kısa sürede koronavirüs için dönüştürdü. Bu sırada hastalığa da yakalandılar ama tedavi görüp iyileşir iyileşmez yeniden işe koyuldular. Türkiye'nin en çok koronavirüs testi, bu laboratuvarda sonuçlandırılıyor.

"Laboratuvar çok hızlı bir şekilde test verebilir hale geldi"

Moleküler Biyoloji Uzmanı Doç. Dr. Gizem Doğanay, kurulan depodan 70 metrekare alanda günlük 5 bin kapasiteli çalışmaların çıkarılabilecek hale geldiğini söyledi.

Doğanay çifti, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile birlikte çalışıyor. Gizem Doğanay, "İki gün içerisinde 60 kişi TÜSEB himayesinde işe alındı ve onlar sayesinde bu laboratuvar çok hızlı bir şekilde test verebilir hale geldi" dedi.

Veriler doktorların önüne düşüyor

Çalışmalar, diğer laboratuvarlarla da koordineli olarak yürütüyor. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Levent Doğanay ise, çalışmaları şöyle anlattı:

"İl içerisinde farklı laboratuvarlar birbiriyle bağlantılı, bir laboratuvarda işler yavaşladığı zaman o laboratuvardan numuneler bu tarafa geliyor."

Zamanla yarışan laboratuvarlardan çıkan sonuçlar hızla sisteme düşüyor.

Gizem Doğanay ise, "Yaptığımız testler yaklaşık 3 saat içerisinde sonuçlanıyor. Laboratuvar içinde hızlı da bir sistem kurguladık. Ayrıca veri, doktorlarımızın önüne düşüyor, düşer düşmez de raporlanıp e-Nabız'a geçebiliyor" dedi.

Doğanay çifti, koronavirüsle mücadelede plazma bağışının önemine de dikkat çekti, bağış çağrısı yaptı.