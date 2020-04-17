Huzurevlerinde ve engelli bakım merkezlerinde koronavirüse karşı çok sıkı önlemler alındı. Hijyen kurallarından taviz verilmiyor, ziyaretçi kabul edilmiyor.

Erzurum'daki engelli bakım merkezi 185 kişiye hizmet veriyor. Bu kişiler, 24 saat boyunca sağlık personelinin gözetimi altında tutuluyor.

Bakım Merkezi Müdürü Emine Kahveci, "Tüm kullanım alanlarımızın hijyenine maksimum derece özen gösteriyoruz. Bütün birimlerimizde dezenfektan, eldiven ve maske kullanımı zorunlu. 6-8 saat arayla sabah akşam olmak üzere rutin olarak ateş kontrolleri yapılıyor" dedi.

Engelli bireyler merkezlerde ilgi alanlarına göre faaliyetlerde bulunuyor. Tedbirler kapsamında engelli bakım merkezlerinde engel ve gelir durumuna bakılmaksızın kimseden ücret alınmıyor.

Haber: Nesibe Şener

Kamera: Ertaç Koçak