Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul-Tekirdağ Karayolu'nda araç yoğunluğu yaşandı
[Fotoğraf: DHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonunda uygulanacak 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul-Tekirdağ Karayolu'nda araç yoğunluğu yaşandı.
İstanbul'dan Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki yazlıklarına gelmek isteyenler, kısıtlamanın başlamasına saatler kala kent girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Kontrol noktasında polis ve jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçların sürücülerine, seyahat izin belgeleri soruldu.
İzin belgesi olmayanlar, geri çevrildi. 65 yaş üstündeki bir kişi de para cezası uygulanarak geri gönderildi.
Etiketler: trafik Tekirdağ koronavirüs İstanbulSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 18:32
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