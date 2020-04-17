Türkiye’de son iki haftadır hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, gelecek hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı? Gelecek hafta sokağa çıkma kısıtlaması 23 Nisan ile mi birleştirilecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Basın toplantısında 23 Nisan ile hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının birleştirilip birleştirilmeyeceğine ilişkin soruya şu şekilde cevap verdi:

“23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlaması görüşülmedi. Zannediyorum haftaya gündem olabilir.”

Ayrıca bir sonraki hafta sonu için sokağa çıkma kısıtlamasının da bugünkü toplantıda görüşülmediğini, haftaya bu durumun gündem olabileceğini ifade etti.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili bir genelge gönderdi.

Genelgeye göre 17 Nisan 2020 24:00 itibarı ile sokağa çıkma kısıtlaması başlamış olacak. Kısıtlama 19 Nisan Pazar günü saat 24:00’da sona erecek.

Genelgede, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Bu kapsamda;

17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklanacak.