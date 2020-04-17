Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, salgın hastalıkla ilgili kurul kararlarına riayet etmeyen iş yerleri ve şahıslara yönelik denetim yapıldı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, 108 kişi hakkında işlem yapıldı. Haklarında adli tahkikat başlatılan şüphelilere toplam 382 bin 536 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, kumar oynamak için kullanılan çok sayıda poker pulu ve iskambil kağıdına el konuldu, 13 adres de mühürlendi.