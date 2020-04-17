Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal Türkiye" çağrısına Ankara ve İstanbul'da uyulmadığı görüldü.

Başkent Ankara'da meydan, cadde ve parklarda yaya ve araç yoğunluğu, sıcak havanın da etkisiyle fazla oldu.

Dışarı çıkan vatandaşlar maske taktı ve sosyal mesafe kuralına genelde riayet etti.

Şehrin işlek noktalarından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade, Sıhhiye ve Anadolu meydanları ile parklarda vatandaşların olduğu görüldü.

[İstanbul'da sıcak havanın etkisiyle araç trafiğinde yoğunluk görüldü. Fotoğraf: DHA]

Gıda, giyim, inşaat malzemesi dükkanlarının bulunduğu Ulus Meydanı'nda ise diğer günlere oranla kısmen daha kalabalık bir gün yaşandı, vatandaşların alışveriş yapmak için bu bölgeye geldiği gözlendi.

Şehrin belirli noktalarında maske ve eldivenle görev yapan polis ekipleri, sokak ve caddelerdeki vatandaşları "sosyal mesafe" kuralına uymaları için ikaz etti.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik denetleme ve uygulamalar da sürüyor.

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi alışveriş yoğunluğu

İstanbul'un birçok hareketli noktasında koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sonrası yoğunluk azalırken, vatandaşların iki günlük sokağa çıkma yasağı öncesi market ve fırınlardan alışveriş yaptıkları görüldü.

Marketlerdeki yoğunluk dikkati çekerken, tedbir amacıyla teker teker müşteri alınan market önlerinde kuyruklar oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

Beyoğlu, Fatih, Beşiktaş ve Sarıyer'de bazı vatandaşların çağrıya uymayıp dışarı çıktığı, bazı vatandaşların sahilde gezdiği ve spor yaptığı gözlendi.

Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nin de oldukça kalabalık olduğu ve bazı vatandaşların maske takmadıkları göze çarptı, sosyal mesafeye uyulmaması ve bazı çiftlerin el ele gezmesi de dikkati çekti.

Kentin Anadolu yakasında ise çağrılara uyulduğu gözlemlenirken, güneşli ve sıcak havaya rağmen sahiller, parklar ve meydanlar boş kaldı. Deniz, kara ve demiryolu ulaşımının birleştiği merkezler olan Üsküdar ve Kadıköy meydanlarında ise vatandaşların hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde alışveriş yaptığı görüldü.