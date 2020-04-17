İlk etabının 20 Nisan'da açılması planlanan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'nin, yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca üstlenilen viyadük ve bağlantı yollarının inşaatında hummalı çalışmalar sürüyor. Bağlantı yollarının tamamlanan kısımlarında da ekipler peyzaj çalışmalarını yürütüyor.

Hastanenin güney yan yolunun drenaj ve altyapı imalatları tamamlanarak üstyapısına geçilirken, doğu girişine yapılacak ambulans viyadüğü ile batı girişlerindeki yan yolların çalışmaları devam ediyor.

100 bin kişilik nüfus sirkülasyonu bekleniyor

Toplam 950 bin 705 metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip olması planlanan İkitelli Şehir Hastanesi, bu özellikleriyle Avrupa'nın da en büyük hastanelerinden biri olacak.

Hastanenin hizmete açılmasıyla bölgede günlük yaklaşık 100 bin kişilik nüfus sirkülasyonu bekleniyor. Bu nedenle hastaneye erişim sağlayacak yolların bir an önce tamamlanmasına özel önem veriliyor.

Çalışmalar hızlandırıldı

Sağlık hizmetlerinde aksama yaşanmaması için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kararıyla hastanenin bağlantı yolları, Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluk ağına dahil edilerek, çalışmalar hızlandırıldı.

Proje kapsamında, 2x3 şeritli 2,2 kilometre, 2x2 şeritli 1,5 kilometre, 2 şeritli tek yön 3,8 kilometre olmak üzere toplam 7,5 kilometre aks uzunluğunda yol, 480 metrelik Sağlık Kent Viyadüğü, 117 metrelik Ambulans Viyadüğü imalatları yapılıyor.

Güney yan yol drenaj ve altyapı imalatları tamamlandı

İlk etabı 20 Nisan, ikinci etabı 20 Mayıs’ta hizmete sunulacak hastanenin 1100 metrelik güney yan yol drenaj ve altyapı imalatları tamamlanırken, üstyapı çalışmalarına başlandı.

Hastanenin doğu girişi için 1 adet 117 metre, 4 ayaklı, 3 açıklıklı ambulans giriş viyadüğü yapılıyor. Viyadük A1 ve P1 ayakları temel seviyesinde, P2 ayağı elevasyon perde seviyesinde, A2 ayağı perdesi deprem takozları seviyesinde yapılıyor.

Hastanenin batı girişi için de 380 metrelik Güvercintepe yan yolu altyapı seviyesinde ve 170 metrelik Arnavutköy bağlantı kolu üstyapı PMT seviyesinde inşa ediliyor.

Hastanenin mayıs ayı itibarıyla tam kapasitesiyle hizmete geçmesi planlanıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından "kamu özel iş birliği" modeli ile yapılan Türkiye'nin en büyük yatırım projeleri arasında yer alan Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi, İstanbul ve çevre illere hizmet verecek. Hastanenin mayıs ayı itibarıyla tam kapasitesiyle hizmete geçmesi planlanıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve TEM bağlantı yollarına ek olarak metro istasyonu planlamasıyla da İstanbulluların en uygun sağlık hizmetlerine hızlı ve rahat şekilde ulaşabilmesi hedefleniyor.

Hastanede depremde de faaliyetler devam edebilecek

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip hastane, ana hastane binasına yerleştirilecek 2 bin 40 sismik izolatörle "Dünyanın En Büyük Sismik İzolatörlü Binası" unvanına sahip olacak.

Deprem izolatörleri sayesinde hastane, en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan yerine getirebilecek.