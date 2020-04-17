Van'ın Muradiye ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Uluşar Mahallesi'nde yaşayan Şener ailesinin kaldığı ev, 2 Nisan'da çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Dışarıda kalan aile, önce Muradiye Türk Kızılay Şubesi tarafından konteynere sonra da komşularının boş olan evine yerleştirildi.

Baba Tarık Şener de evde televizyon olmaması nedeniyle TRT EBA TV'den derslerini takip edemeyen 2 çocuğunun durumunu, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ileterek yardım istedi.

Ailenin talebine kayıtsız kalmayan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu, derslerinden geri kalmamaları için öğrencilere televizyon, kırtasiye malzemesi ve oyuncak hediye etti.

İlçe Milli eğitim teknisyenlerince televizyon aileye teslim edilerek kurulumu yapıldı. Televizyon kurulurken eve gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü Zorlu, televizyon kurulduktan sonra ilk dersi çocuklara birlikte işleyerek çeşitli kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar hediye etti. Zorlu, 9 yaşındaki serebral palsi hastası Zümre'ye de rehabilitasyon eğitimi için öğretmenleriyle görüşüp uzaktan tele konferans sistemiyle yardımcı olacaklarını belirtti.

Evlerinin yanması nedeniyle ailenin zor durumda kaldığını aktaran Zorlu, "Çocuklarımızla ilk dersi birlikte işlemenin mutluluğunu yaşadık. Devletimizin bize verdiği görev ve sorumluluk bilinciyle her zaman çocuklarımızla beraberiz. Çocuklarımızın geleceklerini hep beraber inşa ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de çocuklarımızın ne ihtiyaçları varsa imkanlarımız ölçüsünde gidermeye çalışacağız." diye konuştu.

"Artık derslerimi yapabileceğim, arkadaşlarımdan geri kalmayacağım"

Öğrenci Zelal Şener, "9 yaşındayım evimiz yandı komşumuz bize geçici olarak ev verdi televizyonumuz yoktu Milli Eğitim Müdürümüz bize televizyon getirdi. Ona çok teşekkür ederim artık derslerimi yapabileceğim, arkadaşlarımdan geri kalmayacağım. Komşuların evlerine gidip televizyondan ders çalışmayacağım çok mutlu oldum." dedi.

"Müdürümüz durumumuza kayıtsız kalmadı"

2 Nisan gecesi elektrikten kaynaklı çıkan yangın sonucu evlerinin tamamının yandığını söyleyen baba Tarık Şener, şunları söyledi:

"Kızılay sağ olsun bize geçici süreliğine konteyner getirdi biz de oraya sığamadık, bir gece kaldık orada. Ondan sonra komşumuz bize geçici bir ev verdi. Şu anda orada ikamet ediyoruz. Benim okula giden iki tane çocuğum var. Onların eğitimden geri kalmamaları için ilçe milli eğitim müdürüne gittim sağ olsun o da bizi kırmadı, durumumuza duyarsız kalmayarak televizyon getirdi çocukların eğitimlerinden geri kalmamaları için. Aynı zamanda benim üç tane çocuğum var. Okula gidemeyen serebral palsi hastası çocuğum var. Onun da rehabilitasyon çalışmaları aksadı. Onun durumunu da İlçe Milli Eğitim Müdürümüze söyledim ona da yardımcı olacaklar. Çok teşekkür ederim herkese devletime minnettarım."