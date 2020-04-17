Haber Giriş: Kaynak: AA
Koronavirüsü yenen doktoru meslektaşları horonla taburcu etti
Trabzon'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi tamamlanan doktoru mesai arkadaşları horon teperek uğurladı.
COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine bir süre önce görev yaptığı Trabzon Vakfıkebir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dr. Selin Ünal sağlığına kavuştu.
Hastaneden alkışlar eşliğinde uğurlanan Ünal'ın mesai arkadaşları, hastanenin önünde horon tepti.
Etiketler: Trabzon koronavirüs horon Doktor covid-19Son Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 15:22
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