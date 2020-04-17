Haber Giriş: Kaynak: İHA, AA
Küçükçekmece'de katı atık fabrikasında yangın
Küçükçekmece’de bulunan bir kağıt fabrikasının bahçesinde yangın çıktı. Kağıt balyalarından çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Yangın Küçükçekmece Halkalı da bulunan bir kağıt fabrikasın da saat 15:15 sıralarında meydana geldi.
Fabrikanın bahçesinde bulunan kağıt balyalarının olduğu bölümde bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Küçükçekmece kağıt fabrikası İstanbulSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 16:54
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