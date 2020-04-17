Yangın Küçükçekmece Halkalı da bulunan bir kağıt fabrikasın da saat 15:15 sıralarında meydana geldi.

Fabrikanın bahçesinde bulunan kağıt balyalarının olduğu bölümde bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.