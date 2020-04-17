Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, cuma namazını, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyesi Fatih Okumuş, Kuzey Ankara Camii'nde kıldırdı.

Okumuş, "Aile: Huzur ve Güven Kaynağı" başlıklı hutbeye "Mübarek cuma gününde, cuma namazlarından mahrum olduğumuz ve mahzun olduğumuz şu icabet saatinde evlerini, beytini Beytullah'ın birer şubesine, mabetlere dönüştüren ve gönlü mescitlere bağlı aziz kardeşlerim, cumanız mübarek olsun" diyerek başladı.

"Ailemiz en kıymetli hazinemizdir"

İnsanoğlunun yeryüzündeki hayatının aile olarak başladığını ve Hazreti Adem ile eşi Hazreti Havva'nın insanlığın ilk ailesini oluşturduğunu belirten Okumuş, insanların fıtratı gereği, aile içinde ve sevdikleriyle yaşamak istediğini, herkesin hayatın ilk gününden son nefesine kadar huzurlu yuvaya ihtiyaç duyduğunu anlattı.

Okumuş, insanların anne babanın ilgisi, eşinin desteği ve çocuklarının neşesiyle hayata bağlandığını vurgulayarak, "Ailemiz, boşluğu asla doldurulamayan en kıymetli hazinemizdir. Rabbimizin eşsiz kudretiyle bizlere lütfettiği değerli bir nimettir. Dünyada mutluluk, ahirette kurtuluş vesilemizdir" dedi.

"Bu süreç sabrımızı ve irademizi deniyor"

Okumuş, her zorlukla birlikte bir kolaylık olduğuna ve imtihanların elbirliğiyle aşıldığına işaret ederek, "Nihayetinde güler yüzümüzü, güzel sözümüzü ve iyi davranışlarımızı en çok hak eden ailemizdir" dedi.

İçinde bulunulan sürecin herkese zor, bunaltıcı ve gergin günler yaşattığına dikkat çeken Okumuş, şunları söyledi:

"Salgın hastalığın yayılmaması için vaktimizi büyük ölçüde evlerimizde geçiriyoruz. Bu süreç sabrımızı ve irademizi deniyor, sahip olduğumuz nimetlerin kıymetini bir kere daha hatırlatıyor. Ancak bütün olumsuzluklarına rağmen böyle bir sınav bizim için nice hayırlar barındırabilir. Nitekim yüce Rabbimiz bir ayette şöyle buyuruyor, 'Olur ki bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki bir şey sizin için kötü iken siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

Muhterem kardeşlerim, bugünlerde gönlümüzce evden çıkamamanın, camiye gidememenin, cemaatle namaz kılamamamın hüznünü hissediyoruz. Minarelerden yükselen ezan ve dualarla teselli bulmaya çalışıyoruz. 'Bu da geçer ya Hu' diyoruz. İnşallah bugünler geçecek, hep birlikte camilerimizde omuz omuza, Rabbimizin huzurunda birlikte ibadet edeceğiz. Ancak o vakte erişinceye kadar evlerimizi mescide çevirebiliriz. Çoluk çocuğumuzla birlikte cemaat halinde namazlarımızı eda edebiliriz. Rabbimizin, 'Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et.' emrini hayatımıza daha büyük bir hassasiyetle aktarabiliriz."

"İlgisizliğimiz sebebiyle çocuklarımızı sanal aleme mahkum etmeyelim"

Bu süreçte okullarına hasret kalan çocukların günlerinin tamamını evde geçirdiğini, uzaktan eğitim vesilesiyle evlerin birer mektebe, eğitim yuvasına dönüştüğünü hatırlatan Okumuş, anne babalara çocukların eğitimi konusunda düşen yükümlülükler de olduğunu vurguladı.

Okumuş, anne babalara, birlikte olmayı fırsat bilip çocuklara daha fazla vakit ayırmaları tavsiyesinde bulunarak, şunları anlattı:

"Dünyalarını keşfetmek ve aramızdaki bağı güçlendirmek için onlarla sohbet edelim. Sorularını itinayla cevaplayalım, kitabın değerini ve bilginin kıymetini anlatalım. İlgisizliğimiz sebebiyle çocuklarımızı sanal aleme mahkum etmeyelim. En verimli çağlarının ekran önünde heba olmasına fırsat vermeyelim."