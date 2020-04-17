Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da özel yaşlı bakım merkezinde yangın
[Fotoğraf: AA]
Ankara'daki özel bir Geriatri ve Yaşlı Bakım Merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Çankaya ilçesinin Mutlukent Mahallesi'ndeki yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulundu ve içerdekileri süratle tahliye etti.
[Fotoğraf: AA]
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bakım merkezi sakinlerinin tamamı kontrol amacıyla 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri bakım merkezinde soğutma çalışmaları başlattı.
Öte yandan bazı vatandaşlar da merkezde kalan yakınlarının sağlık durumuna ilişkin bilgi almak için olay yerine geldi.
[Fotoğraf: AA]
Ankara Valiliği de yangınla ilgili Twitter adresinden yaptığı açıklamada, yangında can kaybı ve yaralanma bulunmadığını açıkladı.
Etiketler: yangın özel yaşlı bakım merkezi Çankaya ankaraSon Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 19:27
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