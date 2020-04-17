Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) Kan Transfüzyon Merkezinde Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Köroğlu ve Doç. Dr. Tuba Hacıbekiroğlu yönetimindeki Plazma Aferez Merkezi, 9 Nisan itibarıyla plazma toplama ve transferi için ruhsat aldı.

İlk plazma ayrıştırma işleminin ardından hastaya transferin gerçekleştirildiğini anlatan Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, şunları söyledi:

"Bundan sonra ilimizde tedavi gören COVID-19 hastalarımıza ihtiyaç dahilinde plazma transferi desteğini hastanemizde oluşturulan Bilim Kurulumuzun kararı doğrultusunda SAÜEAH'dan sağlayabileceğiz. Bu anlamda COVID-19 tedavisi gören ve sağlığına kavuşan vatandaşlarımızın da hastanemize gelerek plazma bağışında bulunmalarını bekliyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Yoğun bakım hemşiresi ilk bağışçı oldu

Öğütlü, plazma transferinde başarılı sonuçlar alınmasının beklendiğini vurguladı.

Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Karabay da ilk gönüllü bağışçının, COVID-19 tedavisi görüp iyileşen, hastanenin yoğun bakım hemşiresi Hüseyin Er olduğunu belirtti.

Karabay, Er’in çalıştığı hastanedeki yoğun bakım hastasına verilmek üzere toplanan kan plazmasının, bu yönden de çok anlamlı olduğunu söyledi.

SAÜEAH Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yakup Tomak ise COVID-19’un henüz kesin bir tedavisi bulunmadığına işaret ederek, "İmmün plazma bağışıklık sistemini güçlendirmek adına COVID-19 ile mücadele eden hastalar için önemli bir iyileştirici destek oluyor. Sağlık Bakanlığınca onaylanan ve yoğun bakımda ağırlaşan hastaların tedavisi için umut ışığı olan bu tedavinin hastalarımıza şifa olmasını diliyoruz" dedi.