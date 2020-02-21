Kamu hizmetlerinde geniş katılımcılık esas alınarak 2019'da çalışmalara başlandı.Hayata geçirilen 'Ülkem İçin Bir Fikrim Var' projesinde sadece geçen yıl 45 bin kişi öneride bulundu.

O önerilerden biri de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi olan Şeyma Bilmez'den geldi. Köyler için sosyal etkinlik önerdiği projesini İletişim Başkanlığına sundu.

Şeyma Bilmez:

"Benim fikrim de kırsal kesimlerde köylerde bu etkinliklerin yaygınlaştırılması. Örneğin ata sporlarımız at biniciliği, okçuluk veya kırsal alana yönelik seracılık zirai kurslar oluşturulabilir."

Bilmez'in projesi Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edildi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şeyma Bilmez ile görüştü.

Bakan Kasapoğlu, Bilmez'e "Amacımız fırsat eşitliği noktasında herkesi kadın erkek genç yaşlı engelli engelsiz herkesi imkanlarımızdan faydalanabilir hale getirmek. Senin bu projen de aynı hedefe odaklanmış bir proje." dedi.

Şeyma Bilmez'e ayrıca İletişim Başkanlığı tarafından "Teşekkür Belgesi" verildi.