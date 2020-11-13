Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DSİ Sivas'a yaptığı yatırımlarla kentin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, Ulaş Karaşar Gülbahçe Barajı inşaatında çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Yıldız, çalışmaları devam eden Gülbahçe Barajı'nın tamamlanması ile 5 bin 770 dekar tarım arazisinin sulamasını sağlayacağını aktardı.

Gülbahçe Barajı'nın temelden yüksekliğinin 45,50 metre olduğunu ve belirten Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Baraj 1,583 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip. Karaşar Gülbahçe Barajı tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte hem tarlalardaki verim artacak hem de yörede ürün çeşitliliği sağlanacaktır. Bununla birlikte projenin tamamlanması ile bölgede istihdama katkı sağlanması ve yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 9 milyon 777 bin 161 lira gelir artışı sağlanması hedeflenmektedir."

Açıklamada, barajda şu ana kadar gölet ulaşım ve malzeme taşıma yolları, derivasyon-dipsavak kondüvi imalatı ve enjeksiyon imalatlarının tamamlandığı aktarıldı.

Dolusavak kazılarında yüzde 83 oranında gerçekleşme sağlanan barajın, gövde imalatında 32 bin metreküp dolgu yapıldığı ifade edildi.