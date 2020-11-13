Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da hurma içine enjekte edilmiş uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya'da hurma ve kağıda emdirdikleri uyuşturucuyu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte son günlerde hurma ve kağıda emdirdikleri uyuşturucuyu sattıkları belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.
Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda, 71 hurmaya emdirilmiş metamfetamin, 75 kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi.
[Fotoğraf: DHA]
Gözaltına alınan Ü.A. ve D.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 13:56
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