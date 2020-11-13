Haber Giriş: Kaynak: AA
Ayakkabısının içine uyuşturucu saklayan zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Antalya Havalimanı'nda ayakkabısının içine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan zanlı 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan kişi ve gruplara yönelik çalışma yapıldı.
Diyarbakır'dan Antalya Havalimanı İç Hatlar Terminali'ne giden yolculardan Ö.K'nin ayakkabısının astarında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 13:46
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