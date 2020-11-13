Hatay’ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesinde bir kişi, cep telefonuyla kazanın olduğu yeri görüntülemeye başladı.

Kazanın nasıl olduğunu anlattığı videoyu çektiği sırada aynı kavşakta başka bir kaza meydana geldi.

Cep telefonu görüntüsüne yansıyan kazada, otomobil kavşağa yaklaştığı sırada, motosiklete çarpıyor. Motosiklette bulunan 2 kişi yola savruluyor.

Kaza anları ise cep telefonu kamerasıyla şans eseri kaydedildi.