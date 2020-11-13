Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-DHA
Kaza yerini çekerken başka bir kaza oldu
Hatay’da bir otomobilin karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir kişi, o esnada otomobilin motosiklete çarptığı kaza anlarını da kaydetti.
Hatay’ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesinde bir kişi, cep telefonuyla kazanın olduğu yeri görüntülemeye başladı.
Kazanın nasıl olduğunu anlattığı videoyu çektiği sırada aynı kavşakta başka bir kaza meydana geldi.
Cep telefonu görüntüsüne yansıyan kazada, otomobil kavşağa yaklaştığı sırada, motosiklete çarpıyor. Motosiklette bulunan 2 kişi yola savruluyor.
Kaza anları ise cep telefonu kamerasıyla şans eseri kaydedildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 13:17
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