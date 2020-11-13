İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 16.00 saatlerinde maske ve mesafe kuralına uyarak sokağa çıkabilecek, diğer zamanlarda sokağa çıkmalarına kısıtlama getirilecek.

Açık alanlarda sigara içmek de yasak

Öte yandan kent genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildi.

Kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem yapılacak.