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Kayseri'de DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kayseri'de jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri bu sabah Kocasinan ilçesinde eş zamanlı yapılan operasyonda, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi oldukları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlıların sorgusu sürüyor
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 13:03
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