Çok Bulutlu 7.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.11.2023 21:43

Uçak seferlerine olumsuz hava engeli

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) bugün ve yarınki 154, Pegasus Hava Yolları ise 82 seferini iptal etti.

Uçak seferlerine olumsuz hava engeli

​THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, iptal edilen sefer sayılarına yer verilerek, "18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı seferlerimizde hava muhalefeti nedeniyle iptaller yapılmıştır. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 18 Kasım tarihli 9 sefer, 19 Kasım tarihli 23 seferimiz; İstanbul Havalimanı'nda ise 18 Kasım tarihli 40 sefer, 19 Kasım tarihli toplam 82 seferimiz iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Böylece THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu.

Pegasus Hava Yollarından yapılan açıklamada ise bugün 44, yarın ise 38 olmak üzere toplam 82 seferin iptal edildiği belirtildi.

İptal edilen seferler için ücretsiz bilet değişikliği veya iptali yapmak isteyen yolcuların, Pegasus mobil uygulaması ve internet sitesinden bu işlemleri ücretsiz gerçekleştirebileceği bildirildi.

ETİKETLER
İstanbul Hava Yolu THY Ulaşım
Sıradaki Haber
Kocaeli’ye mevsimin ilk karı düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:12
Pakistan'da hava kirliliğine önlem için yapay yağmur planı
22:11
Taraftar gruplarından Filistin'e destek
21:39
Bakan Koca'dan "antibiyotik" uyarısı
21:34
Kocaeli’ye mevsimin ilk karı düştü
21:49
İngiliz polisi Filistin'e destek gösterisine müdahale etti
21:31
AFAD'dan 72 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı
Gazzeliler güneydeki bölgelere göç etti
Gazzeliler güneydeki bölgelere göç etti
FOTO FOKUS
İngiliz polisi Filistin'e destek gösterisine müdahale etti
İngiliz polisi Filistin'e destek gösterisine müdahale etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ