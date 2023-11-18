İstanbul için fırtına uyarısı

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.
İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olması beklenmektedir.— Davut GÜL (@gul_davut) November 18, 2023
Rüzgar,etkisini arttırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir
Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım pic.twitter.com/yKKpyJ90Qw
Rüzgarın etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, "Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadesini kullandı.