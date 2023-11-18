Hafif Sağanak Yağışlı 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.11.2023 20:33

İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte beklenen fırtına konusunda tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İstanbul için fırtına uyarısı

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.


Rüzgarın etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, "Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
İstanbul Fırtına Hava Durumu
Sıradaki Haber
Adıyaman'da kalıcı konutların inşası sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihsel sorumluluğumuzun bilincindeyiz
20:32
Guardian: İsrail'in Şifa Hastanesi iddiasının delilleri yetersiz
20:27
Adıyaman'da kalıcı konutların inşası sürüyor
20:08
Emine Erdoğan'dan ''Gazze için ortak çağrı'' paylaşımı
20:33
İsrail Gazze'de 12 bin 300 kişiyi katletti
19:40
Hatay'da 4 bin saka kuşu ele geçirildi
Gazzeliler güneydeki bölgelere göç etti
Gazzeliler güneydeki bölgelere göç etti
FOTO FOKUS
Türk tiyatrosunun Batılı anlamdaki ilk kurucusu: Muhsin Ertuğrul
Türk tiyatrosunun Batılı anlamdaki ilk kurucusu: Muhsin Ertuğrul
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ