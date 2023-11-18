İstanbul için fırtına uyarısı

Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

İstanbul'da devam eden yağışların yarın da etkili olması beklenmektedir.



Rüzgar,etkisini arttırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edilmektedir



Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım pic.twitter.com/yKKpyJ90Qw — Davut GÜL (@gul_davut) November 18, 2023

Rüzgarın etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceğinin tahmin edildiğini aktaran Gül, "Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadesini kullandı.