Adıyaman'da kalıcı konutların inşası sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da afet konutlarının hak sahiplerine teslim edilmesi için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) düzenlediği program kapsamında, depremlerin en fazla yıkıma yol açtığı kentler arasında yer alan Adıyaman'ın Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarındaki çalışmaları basın mensupları yerinde gözlemledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol, burada gazetecilere, depremin gerçekleşmesinin ardından bir taraftan devletin tüm imkanlarıyla bölgede çalışmalarını yürüttüğünü diğer taraftan da halkın ve sivil toplum kuruluşlarının yardımlarını esirgemediğini vurguladı.

Bu süreçte kısa, orta ve uzun vadeli birçok hizmetin vatandaşlara ulaştırıldığını, ulaştırılmaya da devam edildiğini ifade eden Varol, "Adıyaman genelinde toplamda 41 bin üzerinde kalıcı konut inşası devam ediyor. Şu an içerisinde bulunduğumuz Örenli bölgesinde 3 bin 34 konutun inşaatı devam ediyor. Örenli bölgesi ilimizde en erken tamamlanacak olan bölgelerden de bir tanesi. Merkezin hemen kenarında güzel bir yaşam alanı oluşturulacak burada. Yine İndere dediğimiz hemen arkamızdaki tepenin üzerinde de 16 bin 433 konutun inşaatı fiilen devam ediyor." dedi.

Vali Varol, ilçelerde, kırsal alandaki köylerde de konut inşaatlarının devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu 41 binin üzerindeki konutun yaklaşık 6 bin 550'si kırsal konut şeklinde köylerimizde inşa ediliyor. Burada da bizim doğrudan inşa ettiğimiz konutlarımızın dışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın 'Yerinde Dönüşüm' dediğimiz modeliyle vatandaşlarımız devletimizin sağladığı hibe ve kredi desteğiyle kendi konutlarını da inşa ediyor. İlimizde 20 binin üzerinde de bu alanda başvuru var. Bu kapsamda şu ana kadar 100'e yakın vatandaşımıza gerekli izinler verilmiş ve inşaat süreci bir kısmında başlamış, bir kısmında başlamak üzere."

"İşin artık sonuna yaklaşmış durumdayız"

Yıkılan binaların enkazlarının tamamen kaldırıldığını, acil yıkılacak binaların yıkımının gerçekleştirildiğini anımsatan Varol, "Şu anda da ağır hasarlı dediğimiz binaların yıkımı hala ilimizde devam ediyor tüm bölgede olduğu gibi. Burada oran olarak yaklaşık yüzde 75'teyiz bina sayısı olarak baktığımızda. Bunu metrekare ve hacimle değerlendirdiğimizde de yüzde 85'teyiz. Yani işin artık sonuna yaklaşmış durumdayız. Bu alandaki çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

Vali Varol, Adıyaman'da çeşitli bölgelerde 47 geçici barınma merkezinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Toplamda da yaklaşık olarak 25 bin ünitemiz var. Bunu ünite diye adlandırıyorum çünkü bunların bir kısmı konteyner, bir kısmı da prefabrik konut şeklinde. Buralarda şu ana kadar yaklaşık 68 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Şu an fiilen barınmaya devam ediyorlar. Buna kırsal konteynerler dediğimiz yapılardaki nüfusu da eklediğimizde yaklaşık 108 bin vatandaşımız bu konteynerlerde ve ünitelerde yaşamaya devam ediyor."

Geçici barınma merkezlerinde kalan vatandaşların yağmurdan, soğuktan etkilenmemesi için yaz döneminden itibaren ciddi hazırlıklar yapıldığına da değinen Varol, "Amacımız bu büyük felaketten sonra vatandaşımızın bir an evvel normal yaşamına dönmesi yine şehirlerimizin bir an evvel depremden önceki gelişme düzeylerine veya daha iyisine kavuşması." şeklinde konuştu.