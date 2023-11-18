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Türkiye
AA 18.11.2023 21:12

AFAD'dan 72 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yarın 41 il için turuncu, 31 il için sarı meteorolojik uyarı yapıldığını açıkladı.

AFAD'dan 72 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, yarın yurt genelinde kuvvetli sağanak ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, İstanbul, Mersin, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Niğde, Rize, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 41 il için turuncu meteorolojik uyarı yapıldı.

AFAD'dan 72 il için "turuncu" ve "sarı" uyarı

Aksaray, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Siirt, Uşak ve Yozgat'ın aralarında yer aldığı 31 il için de sarı meteorolojik uyarı verildi.

Uyarı verilen illerde valilik, kaymakamlık ve il AFAD müdürlüklerine bilgilendirmeler yapıldığı belirtilen açıklamada, bu illerde ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı, çatı uçması, ağaç/direk devrilmesi, soba/baca zehirlenmeleri, buzlanma ve don olayları ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması hatırlatıldı.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

Kar yağışı beklenen iller:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre bazı illerde de kar yağışı bekleniyor.

İşte kar yağışı beklenen o iller:

Bilecik, Bitlis, Erzurum, Gümüşhane, Ordu, Sakarya, Trabzon, Bartın, Karabük, Bingöl, Bolu, Bursa, Erzincan, Giresun, Hakkari, Kocaeli, Muş, Rize, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Şırnak, Yalova, Düzce.

"Hava olaylarına karşı dikkatli olun"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, ülke genelinde kuvvetli yağış, fırtına, sıcaklık düşüşü gibi hava olaylarının devam etmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum." ifadesini kullandı.


Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre, ülkemizde devam eden kuvvetli yağışlar ve fırtına ile birlikte sıcaklıkların düşmesi, yüksek kesimlerde ise kar yağışlarının görülmesi bekleniyor.

Hava olaylarına bağlı olarak herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlarımızdan dikkatli ve tedbirli olmalarını, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum."

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