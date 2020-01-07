Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra pistten çıktı.

Havalimanına inişte pistten çıkan uçağın pilotuyla kule arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.

Olayın ardından sakinliğini koruduğu anlaşılan pilot, "İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi görünüyoruz” anonsunu yaptı.

Kule görevlisi, pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçaklara da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiğinin bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.

Kaynak: DHA