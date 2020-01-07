Uçak pistten çıktıktan sonra yaşananlar pilotla kule arasındaki ses kaydında07 Ocak 2020 Salı 14:19 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 16:12
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde, Sharjah-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında pistten çıktı. Olay sırasında yaşananlar, pilot ile kule arasındaki telsiz konuşmalarına yansıdı
Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra pistten çıktı.
Havalimanına inişte pistten çıkan uçağın pilotuyla kule arasındaki telsiz konuşmaları ortaya çıktı.
Olayın ardından sakinliğini koruduğu anlaşılan pilot, "İnişte pistten toprağa çıktık, şu an iyi görünüyoruz” anonsunu yaptı.
Kule görevlisi, pist dışına çıkan uçakla ilgili havadaki uçaklara da tur atmaları konusunda ve inişteki uçaklara da pas geçmeleri gerektiğinin bilgisini paylaşması da diyaloglara yansıdı.
Kaynak: DHA