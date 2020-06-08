Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde tarım işçisi olarak çalışan Afgan uyruklu İsmail Kandevar yönetimindeki 21 AS 851 plakalı traktör, seradan köye dönerken devrildi.

Sürücü Kandevar, devrilen traktörün altında kaldı.

Kandevar'ın yakınlarının bildirmesiyle olay yerine, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Ekipler, Kandevar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AFAD ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan İsmail Kandevar'ın cesedi, Söğüt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak

Zonguldak'ta merkez ilçeye bağlı Kumtarla köyü Madenler Mahallesi'nde kesim işinde çalışan Gökhan Alboğa, kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kaldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Alboğa, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zonguldak Belediyesinde çalıştığı öğrenilen Alboğa, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İzmir

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan Cevizalan Mahallesi'nde Sedat Avcı ve eşi Pınar Avcı, kendi tarlalarında çalışmaya gitti.

O sırada evde bulunan 14 yaşındaki Armağan Avcı evin önünde park halindeki traktörü kasasındaki çuvalları boşaltmak için kullanmak istedi.

Avcı, kullandığı traktörle ağaca çarptıktan sonra dengesini kaybedip yere düştü ve haraket halindeki traktörün altında kaldı.

Kazayı gören Avcının 9 yaşındaki kardeşi, durumu ailesine bildirdi.

Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Avcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Armağan Avcı'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.