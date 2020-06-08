Haber Giriş: Kaynak: İHA
Park halindeki araçta yangın: Küle döndü
[Fotoğraf: İHA]
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde park halindeki araç alev aldı. Yangın kısa sürede söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yunusemre İlçesi kırsal Davutlar Mahallesi’nde, A. G.’ye ait 45 EU 081 plakalı otomobil, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
Alevler kısa sürede otomobilin her tarafını sardı.
Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Araç hurdaya dönerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Etiketler: Manisa itfaiye araç yangınıSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 02:45
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