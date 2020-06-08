Yunusemre İlçesi kırsal Davutlar Mahallesi’nde, A. G.’ye ait 45 EU 081 plakalı otomobil, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevler kısa sürede otomobilin her tarafını sardı.

Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araç hurdaya dönerken, olayda şans eseri yaralanan olmadı.