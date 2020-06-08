Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Edirne'de kamyonet devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği araç devrildi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Metin Dolbun idaresindeki 22 AAV 973 plakalı kamyonet, Kavacık köyü yakınlarında devrildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü ve araçta bulunan iki yolcuyu çıkarmak için çalışma yaptı.
Sağlık ekipleri sürücü Dolbun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Dolbun'un cenazesi morga götürüldü.
Yaralanan Fatma ve Hamide Dolbun ise Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: Edirne trafik KazasıSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 02:23
Son Haberler
- 03:24
- 03:02
- 02:56
- 02:45
- 02:33
Sıradaki Haber
Bitlis'te bazı köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz