Haber Giriş: Kaynak: AA
Kafasına beton parçası düşen motosikletliyi kaskı kurtardı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir binadan kopan gaz beton parçasının kafasına isabet ettiği motosiklet sürücüsü, taktığı kask sayesinde yara almadan kurtuldu.
Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 39 yaşındaki Ufuk Özdere, 35 YIL 49 plakalı motosikletine bindiği sırada bir binadan kopan gaz beton parçası başına düştü.
O sırada kaskı takılı olan Özdere, ağır yaralanmaktan kurtuldu.
Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özdere'yi tedbir amaçlı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.
Son Haberler
- 00:23
- 00:01
- 23:43
- 23:38
- 23:34
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da 2 mahalle ile 2 sokak ve 5 bina karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz