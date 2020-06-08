Haber Giriş: Kaynak: AA-DHA
Kayseri'de otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kayseri'de iki ayrı yerde meydana gelen trafik kazalarında 7 kişi yaralandı. Develi ilçesinde yaşanan kazada traktör ikiye ayrıldı.
Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 28 H 1924 plakalı traktör ile 20 BHM 18 plakalı otomobil, Develi ilçesi çıkışındaki kavşakta çarpıştı.
Traktörün ikiye ayrıldığı kazada her iki araçtaki Turgay Ş, Mustafa Ş, Meryem S. ve Şaban S. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Develi Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.
Melikgazi'de iki otomobil çarpıştı
Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi'nde ise iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında Mehmet H, Bayram D. ile Emre S. yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Hastanesi ile bir özel hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: traktör trafik kazaları kayseriSon Güncelleme: 8 Haziran 2020 Pazartesi 02:56
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