Tuzla'da lojistik depoda çıkan yangın söndürüldü

Orhanlı Mahallesi Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan lojistik deposunda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi ile 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Deponun bitişiğinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sirayet eden yangının söndürülmesi için ekipler çalışma başlattı.

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.

Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.