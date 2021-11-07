Tuzla Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Gençlik ve Doğa Kampı’nda lösemili çocuklar Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı kurucu gönüllülerinden Fatma Yazıcı ile bir araya geldi. Sihirbazlık ve kukla gösterilerinin yapıldığı programda çocuklar için pasta kesildi.

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere dikkat edilerek gerçekleştirilen etkinlikte lösemili çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı. Başkan Yazıcı ve eşi Fatma Yazıcı, lösemili çocuklar ile tek tek sohbet ederek hediyelerini verdi. Başkan Yazıcı, hediyelerin yanı sıra çocuklara tablet sözü verdi.

"Kronik Hastalıklar Merkezi kuracağız"

Yazıcı, konuya ilişkin şunları kaydetti:

"Lösemili Çocuklar Haftası’nın önemi kapsamında Tuzla’da bulunan çocuklarımız ve bu hastalık ile mücadele ederken onların zorluklarını yaşayan, onları çiçek gibi koruyan ailelerine bir nebze destek olması için 365 gün uğraşıyoruz. Eğlendik, şarkılar söyledik, kukla ve ilizyon gösterileri yapıldı. Gerçekten Allah yardımcıları olsun. Biz Kronik Hastalıklar Merkezi kurarak, kronik hastaların ve özellikle de lösemi, kanser gibi tüm kanser hastalıkları gibi, kendileri ve ailelerine destek verebilmek için bu merkezi kurma hedefimiz vardı. Bugün bu buluşmada da bunun temellerini atacağımız günü belirleyeceğiz. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde bu merkezi Tuzla’mıza kazandıracağız. Kronik hastalıklar ile mücadele ederken bir enfeksiyondan korumak, iki beslenme, üç aile bakım ve eğitim hizmetlerini almak dahil olmak üzere birçok şeyi en iyi nasıl yapabileceğimiz konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun desteğini hem ailelerimize hem de hastalarımıza vermenin gururunu yaşayacağız. Rabb'im göstermesin ama sonuçta böyle bir hastalık var ise mücadelesini hep birlikte vereceğiz''.