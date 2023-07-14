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Türkiye
AA 14.07.2023 05:18

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tuzla'da fabrika yangını

Tuzla OSB'de kimyasal madde üretimi yapılan bir fabrikada sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet güçleri fabrikanın bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapatırken itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler bir süre soğutma çalışması yaparken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalarda olumsuz gaz salınımının olmadığı öğrenildi.

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