Açık 19.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.07.2023 03:27

Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK üyesi 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen gece baskınında 11 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, şüphelilerin örgüt içerisinde Suriye'de silahlı faaliyette bulundukları ve Akdeniz ilçesinde nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK lehine slogan attıkları belirlendi.

Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Kimliği ve adresleri belirlenen zanlıların yakalanması için gece operasyonu düzenlendi.

Yaklaşık 190 polisin katıldığı eş zamanlı baskınlarda bazı adreslere "koçbaşı" kullanılarak girildi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.

Mersin'de terör operasyonu: 11 gözaltı

Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Adresinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor.

ETİKETLER
Mersin PKK/KCK Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Kağıthane'de metruk binada yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:23
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı
03:25
Kağıthane'de metruk binada yangın
03:09
AB'den tahıl koridoru açıklaması: BM ve Türkiye'nin yürüttüğü müzakarelere destek veriyoruz
02:49
İstanbul'da asayiş uygulaması: 481 şüpheli yakalandı
02:39
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dolandırıcılığa karşı uyardı
02:01
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
Hollywood'da grev krizi: Sektör kapanabilir
Hollywood'da grev krizi: Sektör kapanabilir
FOTO FOKUS
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ