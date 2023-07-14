Açık 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 14.07.2023 02:46

İstanbul'da asayiş uygulaması: 481 şüpheli yakalandı

İstanbul'da yapılan asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da asayiş uygulaması: 481 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde kent genelinde 219 noktada 1837 personel, 1 polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile sabit yol uygulaması yapıldı.

İkinci aşamada, 1774 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması gerçekleştirildi.

Denetimlerde 160 bin 772 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 481 şüpheli ile yoklama kaçağı 186 kişi yakalandı.

Aramalarda 55 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 184 fişek, 845 gram uyuşturucu, 27 uyuşturucu hap ile bundan sağlandığı tespit edilen 6 bin 900 lira ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 679 halka açık yer denetlendi, 4 iş yeriyle ilgili idari işlem yapıldı.

Bu kapsamda 17 bin 421 araç ve 1181 motosiklet denetlenirken 835 araç ve motosiklet ile 95 sürücüyle ilgili işlem yapıldı, 20 araç trafikten men edildi.

Uygulamada şüphelilere toplam 554 bin 3 lira para cezası kesildi.

ETİKETLER
İstanbul Polis
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:25
Kağıthane'de metruk binada yangın
03:09
AB'den tahıl koridoru açıklaması: BM ve Türkiye'nin yürüttüğü müzakarelere destek veriyoruz
02:39
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dolandırıcılığa karşı uyardı
02:01
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: 14 yaralı
03:12
Memur ve emekli maaş zamlarıyla ilgili torba teklif TBMM'de kabul edildi
01:37
Bakan Tunç: Kabul edilen kanun teklifi "af" düzenlemesi değil
Hollywood'da grev krizi: Sektör kapanabilir
Hollywood'da grev krizi: Sektör kapanabilir
FOTO FOKUS
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
Sahte takı nasıl ayırt edilir?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ