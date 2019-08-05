Türkiye
Tuzla'da askeri bölgede yangın
05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:03 - Son Güncelleme 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:23
İstanbul Tuzla'da askeri bölgedeki otluk alanda yangın çıktı. Tuzla Sahil İtfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Tuzla Piyade Okulundaki atış alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 hektar alanın yandığı öğrenildi. Polis de çevrede güvenlik önlemleri alırken yangın nedeniyle çevreye duman yayıldığı gözlendi.
Kaynak: İHA
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