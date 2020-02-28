Haber Giriş: Kaynak: DHA
Tuzla açıklarında gemi kazası
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Tuzla ilçesi açıklarında etkili olan lodos nedeniyle gemi kazası meydana geldi. Kazada herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve etkili olan lodos nedeniyle Tuzla açıklarında Clavigo adlı bir gemi demir tarayarak sürüklenmeye başladı.
13 personel kurtarıldı
Sürüklenme esnasında Clavigo adlı gemi Dede adlı başka bir gemiye çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yan yatan ve aldıkları hasar nedeniyle su alan 2 gemide bulunan 13 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede kurtarıldı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu, gemilerden bir tanesinin batma tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Etiketler: Tuzla personel mürettebat gemi kazasıSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 04:59
Sıradaki Haber
Samanlık yandı, ahırda bulunan hayvanları vatandaş kurtardı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz