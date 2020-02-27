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Samanlık yandı, ahırda bulunan hayvanları vatandaş kurtardı
Düzce'de, bir ahırda çıkan yangında büyükbaş hayvanlar vatandaşlar tarafından dışarı çıkarılarak kurtarıldı.
Düzce'de Akşam saatlerinde Darıcı Mahallesi 5858 Sokak’ta Zekeriya Güner’e ait ahırın üzerindeki samanlıkta bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Samanlık bir anda alev topuna dönerken itfaiyeye haber verildi. Vatandaşlar ahırda bulunan 6 büyükbaş hayvanı dışarı çıkartarak kurtardı.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangında samanlık ve ahır hasar görürken, soruşturma başlatıldı.
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