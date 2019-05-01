Siirt'te 30 Nisan'daki operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, turuncu listede aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, güvenlik operasyonları kapsamında, Siirt Baykan ilçe kırsalında dün gerçekleştirilen operasyonda silahları ile birlikte etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin TL ödülle Turuncu Kategori’de aranan Cemal kod adlı Mehmet Yaman olduğu tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığınca, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında, dün 5 terörist etkisiz hale getirilmişti.

Kaynak: TRT Haber





