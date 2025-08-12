Açık 31.9ºC Ankara
Türkiye
AA 12.08.2025 17:04

Türkiye’yi sıcak ve rüzgarlı günler bekliyor

Meteoroloji, sıcaklıkların özellikle iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceğini açıkladı. Akdeniz ve Güneydoğu’da 40 dereceyi aşacak sıcaklar için 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması uyarısı yapıldı.

Türkiye’yi sıcak ve rüzgarlı günler bekliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, hava durumuna ilişkin bilgi verdi.

Çelik, sıcaklıkların özellikle iç ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde, yurdun kuzey bölgelerinde ise genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceğini söyledi.

Marmara Bölgesi'nde kuzeyli rüzgarla birlikte sıcaklıkların azaldığını belirten Çelik, "Mevsim normalleri civarında seyrediyor. Önümüzdeki 3 gün daha kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde etkili olmaya devam edecek" dedi.

Yağışların 3-4 gün boyunca Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli görüleceğini ifade eden Çelik, yurdun büyük bölümünde yağışın olmayacağını, az bulutlu açık havaların etkili olacağını söyledi.

Akdeniz ve Güneydoğu'da yaşayanlara saat uyarısı

En yüksek sıcaklıkların Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 40 derecenin üzerinde seyredeceğini belirten Çelik, bu bölgelerde yaşayan vatandaşları 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Çelik, sıcaklıkların Ankara’da 34-35, İstanbul’da 30-31 ve İzmir’de ise 36-38 derece civarında seyredeceğini söyledi.

ETİKETLER
Meteoroloji Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
