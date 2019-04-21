Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan bir programa katılmak için gittiği Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada, onbir ayın sultanı ramazana sayılı günler kaldığını anımsatarak, bu yıl da Türk Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmak adına hazırlıklarını tamamladıklarını belirtti.

Türk Kızılayın köklü bir geçmişi bulunduğunu anlatan Altan, "Türk Kızılayın Türkiye'de şu anda 400 noktada şube ve temsilcilikleri var. 400 noktada ramazan ayı programlarının çalışmalarını başlattık. Ekiplerimiz iftarlar ve yardımlar yapacak. Hem nakdi hem de insani yardımlar yapacak" dedi.

Altan, Kızılayın yardımlarını dünyanın birçok ülkesine ulaştırdığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Kızılay olarak sadece yurt içinde değil yurt dışında da birçok faaliyet ve çalışma yürütüyoruz. Yaptığımız çalışmalarla toplumsal dayanışmayı sağlıyoruz. Ramazanda yapacağımız yardım çalışmalarıyla birlikte Türkiye'nin yardım ruhunu, yardımseverliğini ve heyecanını 35 ülkeye ulaştıracağız. En doğudan en batıya kadar Avustralya hariç bütün kıtalarda çalışmalarımız olacak. Oradaki kardeşlerimize, gariban, fakir ve mağdur insanlara yardım götüreceğiz. Bu yardımlarla onların hem gönüllerine su serpeceğiz hem de Türkiye'deki insana oradaki zorluğu darlığı göstererek, daha fazla ilgilenmelerini sağlamaya çalışacağız inşallah."

Dr. İbrahim Altan, Türkiye'de ve dünyada yardım çalışmalarının yıl içinde devam ettiğini dile getirerek, "Türk Kızılay olarak bu yıl yurt içi ve yurt dışı olmak üzere 36 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Program kapsamında ramazanda ve Kurban Bayramı'nda ulaşacağımız kişi sayısı var. Bunun yanında afet dolaysıyla ulaşacağımız kişiler de var. Ramazan ayında genelikle 2-3 milyon insana ulaşıyoruz. Türkiye'nin yardımseverliğini her yere ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kan stoku yeterli

Türkiye genelinde şu anda kan stokunun yeterli seviyede olduğunu söyleyen Altan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de kış aylarında ve ramazan ayında kan bağışında düşüş yaşanıyor. Şubat ayında da havaların soğuk olmasından dolayı bir düşüş yaşandı. Bunun yanında ramazan ayında da düşüş yaşanabiliyor çünkü insanlarımız oruçlu. Bunun yanında takılan iğnenin orucu bozacağına düşündüğü için kan bağışında hafif bir düşme oluyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile birlikte camilerde, vatandaşlarımızın bağış yapmaları konusunda telkin edilmesini istiyoruz. Bunun yanında Türkiye'nin 300 noktasındaki ekiplerimizle, gece, sahur vaktinde ve iftar sonrası da çalışarak eksilme ihtimalini ortadan kaldıracak bir plan içinde hareket ediyoruz. Stoklarımızda azalma olacağını düşünmüyoruz. Azalma ihtimallerine karşı tedbirlerimizi aldık."

Kaynak: AA